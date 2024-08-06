TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Erdoğan'ı memnun eden görüşme

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni sezon öncesi FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir görüşme yaptığını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu durumdan memnun kaldığını dile getirdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, yeni sezon öncesi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar başkanlığındaki TFF Dış İlişkiler Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki toplantıya TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş ile Genel Sekreter Abdullah Ayaz da katıldı.

FIFA BAŞKANINA İSTANBUL HATIRLATMASI

Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu toplantıda yaptığı konuşmada hep birlikte iyi bir çalışma dönemi geçirmek istediklerini söyledi. Başkan Hacıosmanoğlu, "Türk Futbolunun marka değerine katkı yapacak arkadaşlarımızla çalışmanızı istiyorum. FIFA Başkanı Infantino ile toplantıya gittik. FIFA Başkanı bana 'Balkanlarda ve Türki Cumhuriyetlerde liderlik yapacak bir potansiyeliniz var' dedi. Biz de kendisine 'doğru söylüyorsunuz' dedik. Napolyon'un 'dünya tek devlet olsaydı başkenti İstanbul olurdu' sözünü hatırlattık. FIFA'nın İstanbul'da merkez açması gerektiğini söyledik. FIFA Merkezi Zürih'te ancak mesaisinin bir bölümünü Paris'te FIFA İrtibat Bürosunda geçiriyor. FIFA İstanbul merkezi açıldığında bölge ülkeleri İstanbul'a geleceği için FIFA Başkanı İstanbul'da da çalışmalarını sürdürüyor olacak" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ GÖRÜŞMEDEN MEMNUN KALDI"

Dış İlişkiler Kurulu'nun yapacağı çalışmalarla dünya futboluna yön veren bir konuma geçmek istediklerini de vurgulayan TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, "FIFA Başkanı ile 1.5 saat süren görüşmemizin içeriğini Cumhurbaşkanımıza da aktardım. Kendisi de bu görüşmeden memnun oldu. Balkan, Orta Asya ve Afrika ülke federasyonları ile görüşmeler yapacağız. FIFA ve UEFA yönetimlerinde dünya futboluna yön veren bir federasyon konumuna geçeceğiz. Dış İlişkiler Kurulu Başkanımız bu konuda tek yetkilidir. Dış İlişkiler Kurulumuz ile birlikte yapacağımız uluslararası çalışmalar ile dünya futboluna yön veren bir konuma geçmek istiyoruz. Kurul Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar kendisini ispatlamış bir kişi. Kendisinin liderliğinde iyi bir çalışma süreci geçireceğinize inanıyorum. Sizlere teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantıda geleceğe dönük çalışma programları da ele alındı.