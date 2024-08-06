Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kuzey Koreli rakibi Sol Gum Park'ı 4-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

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Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş müsabakalarının heyecanı yaşanıyor.

Paris’e son dünya şampiyonu ünvanıyla ve altın madalya hedefiyle giden milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda dün ilk turda yenildiği ABD'li Amit Elor finale çıktığı için repesajda mücadele etme hakkı kazandı.

REPESAJ MAÇINDA POLONYALI RAKİBİNİ YENDİ

Buse Tosun Çavuşoğlu ilk olarak Polonyalı Wiktoria Choluj ile mücadele etti.

Bu karşılaşmayı 4-3 kazanan Buse, bronz madalya için mindere çıkmaya hak kazandı.

SON SANİYEDE ALDIĞI PUANLA BRONZ ALDI

Kuzey Koreli Sol Gum Pak ile bronz madalya için karşılaşan Çavuşoğlu, müsabakanın ilk dakikalarda rakibini minder dışına taşıyarak 1-0 öne geçti ve ilk devreyi önde kapattı.

İkinci devreye Kuzey Koreli Sol Gum Pak, hızlı başladı ve 2-1 öne geçti. Buse, maçın son 57 saniyesinde skoru 2-2’ye getirdi.

Buse, son saniyede rakibi karşısında 4-2 öne geçerek bronz madalyanın sahibi oldu.

EKSİK OLAN MADALYAYI KAZANDI

Buse Tosun Çavuşoğlu, kariyerinde eksik olan olimpiyat madalyasını kazandı.

Bugüne kadar Avrupa’da 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz, Dünya şampiyonalarında ise 1 altın ve 2 bronz madalya kazanan 28 yaşındaki milli güreşçi Buse, kariyerinde tek eksik olan Olimpiyat Oyunları madalyasını Paris’te kazanmış oldu.

TÜRKİYE'NİN 3. MADALYASI

Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin 3. madalyasını kazandı.

Türkiye, Paris 2024'te daha önce atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım ile 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş, okçulukta Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı ile de bronz madalya elde etmişti.