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Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Süper Kupa maçındaki saha olayları sebebiyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

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Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray ile geçen sezonun Türkiye Kupası’nı kazananı Beşiktaş’ı karşı karşıya getiren Süper Kupa maçında siyah-beyazlılar ezeli rakibini 5-0 yenerek kupaya uzandı.

Beşiktaş’a kupayı getiren golleri 1’inci ve 80’inci dakikada penaltıdan Ciro Immobile, 53’üncü dakikada Jonas Svensson, 90+1’inci dakikada Rafa Silva ile 90+2’nci dakikada Mustafa Erhan Hekimoğlu kaydetti.

PFDK'YA SEVK EDİLDİLER

Bu müsabakanın ardından ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.


TFF'den yapılan açıklamada, 3 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Kupa maçındaki saha olayları nedeniyle iki kulübün disipline gönderildiği belirtildi.

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