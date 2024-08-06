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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerine, Yahya Sinvar seçildi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerine, Yahya Sinvar seçildi

İran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerine, Yahya Sinvar seçildi.

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Hamas’ın Gazze’deki yöneticisi Yahya Sinvar, şehit İsmail Haniye'nin ardından Hamas’ın yeni Siyasi Büro Başkanı seçildi.

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

Yahya Sinvar, İsmail Haniye’nin şehit edilmesinin ardından Hamas’ın yeni lideri oldu. 1962’de Gazze Şeridi’ndeki Khan Yunis mülteci kampında doğan Yahya Sinvar, Hamas’ın kurucu üyelerinden biri olarak Hamas'ın şekillenmesinde önemli bir rol oynadı.

1980’lerin sonlarında Hamas’a katılan Sinvar, kısa süre içerisinde Hamas'ın güvenlik kolunun başına geçti.

1989’da iki İsrailli askerin öldürülmesi ve Filistinli muhbirlere karşı suikastlar düzenlemekle suçlanan Sinvar, dört kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

22 yıl boyunca İsrail hapishanelerinde kalan Sinvar, 2011 yılında Gilad Shalit takası (Hamas tarafından esir tutulan bir İsrail askeri karşılığında iade edilen 1027 mahkum takası olayı) kapsamında serbest bırakıldı.

O günden bu yana, Hamas içinde yükselmeye devam etti.

ABD 2015 yılında Sinvar'ı "uluslararası teröristler" kara listesine dahil etti.

2017’de Hamas’ın Gazze lideri seçilen Sinvar, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile siyasi kanadı arasında köprü görevi gördü. Bu pozisyonu, onu Hamas’ın en etkili figürlerinden biri haline getirdi.

Sinvar, sahada operasyonel deneyime sahip. 

NE OLMUŞTU?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna soykırımcı İsrail tarafından düzenlenen alçak suikast sonucu şehit olmuştu.

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