Yoav Gallant: ABD soykırıma destek olmaya çok istekli!

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'ın olası misillemesinde ABD ordusunun İsrail'e yardım etmek için "çok istekli olduğunu" ileri sürdü.

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İran'ın İsrail'e olası misillemesi gündemdeki yerini korurken, Savunma Bakanı Gallant, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bir üssü ziyaret etti.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gallant'ın hava üssünde incelemelerde bulunduktan sonra gündeme dair değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi.

"ABD YARDIM ETMEK İÇİN ÇOK İSTEKLİ"

Gallant, İsrail ordusunun "savunma hazırlığını geliştirdiğini ve saldırı yeteneklerini de keskinleştirdiğini" belirtti.

İran'ın olası misillemesine karşı bir koordinasyon üzerinden çalıştıklarını söyleyen Gallant, son günlerde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile yaptığı görüşmelere işaret etti.

Gallant, İran'ın olası misillemesinde ABD ordusunun İsrail'e destek vermek istediğini dile getirerek, "(İran'ın olası misillemesinde ABD) Yardım etmek için çok istekliler. Bu iş birliği kritik bir unsur." ifadesini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta kurban gitmişti.

İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail olduğunu belirtmiş, Tahran Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini açıklamıştı.