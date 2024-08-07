Adana'da art arda 3 deprem meydana geldi Ali Yerlikaya'dan açıklama

Adana'nın Kozan ilçesi, sabah saatlerinde 4,6, 4,5 ve 4 büyüklüğünde üç ayrı depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, depremlerin merkez üssü Kozan olarak belirlendi.

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İlk sarsıntı, saat 05.32'de 4.6 büyüklüğünde ve 7.6 kilometre derinlikte meydana geldi.

Bu depremin hemen ardından, sadece bir dakika sonra, aynı bölgede 4.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi. Bu depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Saat 05.34'te ise üçüncü bir sarsıntı yaşandı ve bu deprem 4 büyüklüğünde oldu.

Olumsuz bir durum yok

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, depremler sonrası yaptığı açıklamada, şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirtti. Arslanköylü, "Bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Apartmanda yaşayan vatandaşlarımız tedbir amaçlı evlerinden çıkmışlar. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Ali Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen depremden kaynaklı olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adana Kozan merkezli 4,6, 4,5 ve 4 büyüklüğünde arka arkaya 3 deprem meydana gelmiştir. Civar illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."