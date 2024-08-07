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İrfan Can Kahveci'den gol sonrası Yusuf Dikeç pozu

İrfan Can Kahveci'den gol sonrası Yusuf Dikeç pozu

Fenerbahçe'ye Lille karşısında beraberliği getiren golü atan İrfan Can Kahveci, Olimpiyatlarda efsane haline gelen Yusuf Dikeç'in meşhur pozuyla sevindi. O anlar sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Lille'e 2-1 yenilerek tur şansını İstanbul'a bıraktı. 

Karşılaşmaya İrfan Can Kahveci'nin attığı gol sonrası sevinç pozu damga vurdu.

Mücadelenin 80. dakikasında Fenerbahçe'ye 1-1'lik eşitliği getiren golü frikikten atan İrfan Can'ın gol sevinci beğeni topladı.

Yıldız futbolcu, attığı golün ardından Paris Olimpiyatları’nda atıcılıkta gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç’in duruşunu yaparak, milli sporcuya atıfta bulundu.

İrfan Can Kahveci'nin bu sevinci kısa süre içinde sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

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