BIST 9.881
DOLAR 33,55
EURO 36,67
ALTIN 2.583,90
HABER /  GÜNCEL

"Kuyu-15" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı

"Kuyu-15" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli merkezli 4 ilde, iki ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15" operasyonlarında 30 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Abone ol

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Kırklareli merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da, elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay'ın yaptığı birbirleriyle husumetli iki organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

​​​​​​​ Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 30 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler️." ifadelerini kullandı.

İlk belirlemelere göre 8 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, mala zarar verme, tefecilik, fuhuş ve insan kaçakçılığı, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi."

ÖNCEKİ HABERLER
İrfan Can Kahveci'den gol sonrası Yusuf Dikeç pozu
İrfan Can Kahveci'den gol sonrası Yusuf Dikeç pozu
Lille yenilgisi sonrası Mourinho: Bunu söylemeyi sevmiyorum ama Fred'i özlüyorum
Lille yenilgisi sonrası Mourinho: Bunu söylemeyi sevmiyorum ama Fred'i özlüyorum
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları oynandı toplu sonuçlar
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları oynandı toplu sonuçlar
Yahya Sinvar'ın Hamas lideri seçilmesi ne anlama geliyor? İsrail medyası yazdı
Yahya Sinvar'ın Hamas lideri seçilmesi ne anlama geliyor? İsrail medyası yazdı
Adana'da art arda 3 deprem meydana geldi Ali Yerlikaya'dan açıklama
Adana'da art arda 3 deprem meydana geldi Ali Yerlikaya'dan açıklama
Muğla'da düzensiz göçmen operasyonu: 28 yakalama, 26 kurtarma, 1 gözaltı!
Muğla'da düzensiz göçmen operasyonu: 28 yakalama, 26 kurtarma, 1 gözaltı!
Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu
Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı
Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Olimpiyat Oyunları'nda finale yükseldi
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Olimpiyat Oyunları'nda finale yükseldi
Kahramanmaraş'taki korkutan yangın kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'taki korkutan yangın kontrol altına alındı
Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı
Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı