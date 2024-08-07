Bir sigara grubuna daha zam geldi

Philip Morris ve JTI grubunda yer alan sigaralara gelen zammın ardından bugün de BAT sigara grubuna zam geldi. En ucuz sigara 64 lira en pahalı sigara ise 85 liraya yükseldi.

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından BAT sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Dündar, "Sigaraya zam yağmuru devam ediyor." ifadelerini kullandı. Zammın ardından markanın en ucuz sigarası 64 lira en pahalı sigarası ise 85 liraya yükseldi.

Zam, 7 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.