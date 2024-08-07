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Prof. Dr. Tüysüz'den korkutan açıklama: Bir sene boyunca devamı gelecek

Prof. Dr. Tüysüz'den korkutan açıklama: Bir sene boyunca devamı gelecek

Adana, yeni güne art arda yaşanan depremlerle uyandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Adana'nın Kozan ilçesinde 4.6 ve 4.5 büyüklüğünde iki depremin birer dakika arayla meydana geldiğini duyurdu.

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Ardından, 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Paniğe yol açan bu depremlerle ilgili açıklama yapan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgedeki biriken stresin boşaldığını ve hareketliliğin bir yıl daha sürebileceğini ifade etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 7 Ağustos sabahı Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen depremler, halk arasında paniğe yol açtı. İlk deprem, saat 05.32'de 4.6 büyüklüğünde kaydedildi. Hemen ardından, saat 05.33'te 4.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem gerçekleşti. İkinci sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Bu depremler, Kozan ve çevresinde birçok kişinin sokaklara çıkmasına neden oldu. AFAD, bölgede herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar tespit edilmediğini açıkladı.

Depremlerle ilgili olarak, jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, haberglobal.com.tr muhabiri Şifa Kaymak'a açıklamalarda bulundu. Tüysüz, depremlerin 6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük depremlerin bir artçısı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Burada biriken stresin bir şekilde boşalması gerekiyordu. Bu depremle birlikte boşaldı" dedi.

Tüysüz, depremin şiddetinin orta büyüklükte olduğunu ifade ederek, "Bölgede bu şiddetin üstünde bir deprem beklemiyorum. Ancak bölgedeki hareketlilik yaklaşık bir sene boyunca devam edebilir" şeklinde konuştu.

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