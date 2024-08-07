Dolarda her yeni gün yeni rekor! Zirveyi tazeledi

TL, küresel güvenli liman arayışları nedeniyle baskı altında kalmaya devam ederken, dolar/TL kuru yeni zirve olan 33,61 seviyesine ulaştı.

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Türkiye'nin para birimi Türk Lirası (TL), küresel piyasalarda güvenli liman arayışlarının yoğunlaşmasıyla baskı altında kalmayı sürdürüyor. Bu hafta dolar karşısında yüzde1'in üzerinde değer kaybeden TL, Dolar/TL kurunda yeni zirve olan 33,61 seviyesine kadar yükseldi. Kur, bu sabah 33,55 civarında işlem görmeye başladı. Yılın üçüncü enflasyon raporunun açıklanmasının beklendiği piyasalarda, TL'nin dolar karşısında değer kaybı yüzde1,1'e ulaştı.

Reuters'ta yer alan habere göre; küresel piyasalardaki güvenli liman arayışı, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde baskıya neden olurken, TL üzerindeki bu baskı, yüksek enflasyon, jeopolitik riskler ve para politikasına ilişkin belirsizlikler nedeniyle daha da artıyor. Dolar karşısında yeni zirve seviyelerini test eden TL, yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesiyle değer kaybetmeye devam ediyor.

Bugün iç piyasada Hazine'nin temmuz ayı nakit dengesi verileri açıklanacak. Piyasa aktörleri, bu verilerin ülkenin mali durumu hakkında önemli ipuçları vereceğini belirtiyor. Yarın ise yılın üçüncü enflasyon raporu açıklanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını ve bu konuda geri adım atmayacaklarını vurguladı. Şimşek, Orta Vadeli Program'daki (OVP) hedefleri değiştirmeyi düşünmediklerini belirterek, "Enflasyonu aşağı düşürmek en büyük önceliğimiz. Bu konuda kararlıyız. İddialı olabilir ama gerekli tedbirleri alıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

İç piyasada gecelik faizler ve fazla likidite dikkatle takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta başladığı güniçi ek TL depo alım ihalesi ve lokal bankalarla ters yönlü swap ihaleleri sonrasında gecelik faiz oranlarında belirgin bir yükseliş gözlendi. Geçen hafta yüzde47,02 seviyesinde olan gecelik faiz, dün itibarıyla yüzde52,75'e yükseldi.

Fazla likidite ise geçen haftaki yaklaşık 400 milyar TL seviyesinden dün 23 milyar TL'ye kadar geriledi.