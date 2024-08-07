Esra Elönü'den Hakan Fidan'ı eleştiren CHP'li Nanık Tan'a okkalı cevap

Yazar Esra Elönü, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "İsrail'in tasmasını sahipleri eline almalı" sözlerini eleştiren CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'a tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Tan'a yanıt veren Elönü, "Diplomasi ılık derede balık avlayan elçilerin hevesinde değil, kursağından bir damla su geçmemiş çocukların gözlerine bakarak kurulan cümlelerdedir." dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Gazze'yi kana bulayan İsrail için söyledikleri gündeme oturdu.

Fidan, "Artık İsrail'in tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. Bölge daha fazla İsrail provokasyonunu kaldıracak durumda değil" dedi.

Fidan'ın İsrail'e yönelik sert sözlerine tepki CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'dan geldi. Fidan'ı sokak ağzıyla konuşmakla eleştiren Tan, "Diplomasi az konuşup, çok işi sessizce yapmaktır. Hezeyana kapılmamaktır. Kitleleri coşturmanın baştan çıkarıcılığına ket vurabilmektir. Yanaşma kalabalıkların yapay övgülerine kapılmamaktır" ifadelerini kullandı.

Tan'ın eleştirilerine dikkat çeken yanıt yazar Esra Elönü'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Elönü, Gazze'de Filistinlilerin yaşadığı dramı duygusal cümlelerle anlatarak yanıt verdi:

"Kelimeler yaşayanlar içindir"

"Musallaya yatan eksik organlı çocuklara lunapark bileti satmaya çalışan amcanın elçiliği, havlakların etrafında boş dönen atlıkarıncaya benzer. Oysa o çocuklar atları Hayber’den bilir, karıncayı da Hz. İbrahim’in ateşiyle kavgalarından tanır.

Öyle şezlongunun yatay çizgileriyle, sabahlığının dikey çizgilerine simetrik cümleler kurarak, dinlenmek için ölmeyi murad eden çocukları anlayamazsınız. Kelimeler yaşayanlar içindir. Noktalar hayatı noktalanmamışlar için nefes sığınakları, virgüller diğer cümlenin terini silen dalkavuk itaatkarlara dönüşür.

"Zekanızın bereketsizliğine bayrak olmuş"

Kurduğunuz cümlelerin verdiği ilham, vicdanınızın ve zekanızın bereketsizliğine bayrak olmuş. Mağribinin tutkunu olduğu mal neyse sizleri de heyecanlandıran malzeme o, katliamı dostlarınız yapıyorsa kelimelerinizi instagramda sunum yapan riya çeyizine fotoshop basmış pofuduk gelin edasıyla seçiyorsunuz . Söz konusu Müslümanlar olunca elçiye bir zeval oluyor nedense..

"Heybetli sefillersiniz"

Siz Cemil Meriç’in deyimiyle en rezil çocuğuna düşkün anne gibi davranmayı diplomasi zanneden, özünü üveyden saymayı makbul (!) sinmeyi makul, mukavemeti de pes etmek sayan, soykırımda hijyen arayan, kasaba önlük tutan, heybetli sefillersiniz.

Hoş, yazdığımız destanları “MASAL” olarak gören La Fontaine’nin cast direktörü zihniyetinizden, hayvan yeminden buğday ayıklamaya çalışan, yağmura ağız açan, ablasının kopmuş başından bir tutam saç alıp saklayan çocuklar için gürleyen coşkun cümleler duymayı beklemiyorum hayal güzeldir ama kimlerle kuracağınızın önemi güzelliğinin önündedir.

"vatan meselesini fıkra olarak gören ezberinizle taçlandırdınız çünkü…"

Siz aylarca işkence gördükten sonra sokağa atılmış Bedir Dahlan’ın gözlerine bir kez baksaydınız, gözleri bedenlerinden önce şehit olmuş gençlerin ızdırabını anlatmak için özenle seçilip sofralarımıza gelen kahvaltılık kelimeler yerine, bıçağın kemiği örselediği feryatların elçisi olurdunuz. Olmazsınız.. Olana mani olmayı sevmeyi, vatan meselesini fıkra olarak gören ezberinizle taçlandırdınız çünkü…

En milli kelime oyunu

Paradigma ve Nazariyat’ın aynı anlamı ihtivası muhtevanızın kapısına hiç uğramamış ama bakıyoruz da kendi gediğinizden mülhem garp kurnazlığıyla yerlilik millilik gargarası yapıyorsunuz. En milli meseleye masal diyenin en milli kelime oyunu, İsrail’in katliamında halay mendili olup kendini “Dük” efradına yamayacak düşük doz adamlığında temerküz eder .

"Hakan Fidan kurulacak cümlelerin en hafifini kurmuştur"

Diplomasi ılık derede balık avlayan elçilerin hevesinde değil, kursağından bir damla su geçmemiş çocukların gözlerine bakarak kurulan cümlelerdedir. Hakan Fidan, sizlerin vitaminler ve moraller verdiği İsrailli ölüm organizmalarına kurulacak cümlelerin en hafifini kurmuştur; varlığı da o topraklarda zalimin gücüne giden en ağır cümledir.

"Onur, haysiyet tatilindedir"

Annesinin cenazesini saçlarından tanıyan kız çocuklarının körü olup diplomasi diyen her kimse süresiz vicdan, onur, haysiyet tatilindedir. İyi (!) katiller Afedersiniz iyi tatiller."

Namık Tan Mavi Vatan'a da "masal" demişti

CHP Milletvekili Namık Tan’ın, 27 Temmuz’da Meclis'te yaptığı konuşmada Mavi Vatan doktrini olarak bilinen dış politika stratejisini “masal” olarak değerlendirmesinin ardından tartışmalar çıkmıştı.

Emekli Büyükelçi Tan, Somali Tezkeresi görüşmeleri sırasında AK Parti dış politikasını eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Osmanlı'yı ihya hayalleri kurdu; sınır ötesi harekâtlarla yetinmedi, denizaşırı maceralara yeltendi. Bir ara tutturduğu Mavi Vatan masalından, o da koşulların zorlamasıyla, yani ekonominin iflası kapıya dayanınca, neyse ki oldukça çabuk yüz geri etti.”