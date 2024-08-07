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Emekliler bu haberi bekliyordu! Zam farkı bugün yatıyor! İşte tüm detaylar...

Emekliler bu haberi bekliyordu! Zam farkı bugün yatıyor! İşte tüm detaylar...

En düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmesiyle birlikte zam farkı ne zaman yatacak sorusu araştırılmaya başlandı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam farkı ödemesi bugün hesaplara yatırılacak. Bu ödemeden 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak.

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En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Düzenlemeyle, yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükseltildi. 

SGK'dan yapılan açıklamada, "En düşük emekli aylığı tutarının 2024 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında fark aylık ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Mevzuata göre aylık fark hesabı şöyle yapılacak:

Ocak-haziran döneminde en düşük emekli aylığı olan 10.000 lira aylık alan, temmuz ayından itibaren 12.500 TL alacak. Kök maaş miktarı neyse onun üzerine temmuz emekli zammı olan yüzde 24.73 uygulanacak.

Ortaya çıkan tutar üzerine yüzde 4 ek ödeme eklenecek. Bu durumda maaş 12.500 liranın altında kalıyorsa, temmuz ayından itibaren 12.500 TL olarak almaya başlanılacak. 

Örneğin emekli kök maaşı 8.250 liraysa, bu rakama yüzde 24.73 Temmuz ayı zammı eklenecek. Böylece maaş 10 bin 290'a çıkacak. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme eklendiğinde maaş 10 bin 701 TL'ye ulaşacak. Hesaplara yatacak zam farkı ise bin 799 TL olacak.

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