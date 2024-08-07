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Evlere girip 750 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldılar, kendilerini böyle gizlediler! İçlerinden biri tutuklandı

Evlere girip 750 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldılar, kendilerini böyle gizlediler! İçlerinden biri tutuklandı

İstanbul'da girdikleri evlerden 750 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 10 Temmuz'da Kadıköy'de bir evden 450 bin lira, 21 Temmuz'da da Kartal'daki bir evden 300 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri şüpheliler G.Ç. (33), Ü.Ç. (34) ve S.A'yı (18) gözaltına aldı.

Yapılan sorgulamada G.Ç'nin 54, Ü.Ç'nin 8, S.A'nın ise 32 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, hırsızlık amacıyla bölgeye gelen şüphelilerin tanınmamak için şapka, maske ve gözlük takarak yüzlerini gizledikleri görülüyor.

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