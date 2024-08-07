E-5’te kilometrelerce kuyruk! İki çalışma trafiği felç etti

E-5 Karayolu'nun en yoğun noktalarından Avcılar-Küçükçekmece hattında, aynı anda yapılan çalışmalar trafik kaosuna yol açtı. Metrobüs hattındaki çalışma nedeniyle Avcılar'da, yeraltı yüksek gerilim kablosu çalışması nedeniyle de Küçükçekmece'de birer şerit trafiğe kapatıldı. Bu eşzamanlı çalışmalar, bölgede trafik yoğunluğunu artırdı.

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İstanbul’da her geçen gün artan araç sayısı, trafik yoğunluğunu artırırken, şehirde aynı anda yapılan yol çalışmaları da trafiği adeta felç etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından eşzamanlı olarak yürütülen çalışmalar nedeniyle E-5 Karayolu'nda şeritler kapatıldı ve bu durum iki yönde de kilometrelerce uzunlukta araç kuyruklarına yol açtı.

İBB tarafından başlatılan metrobüs yolu yenileme çalışmaları kapsamında, E-5 Karayolu üzerinde Küçükçekmece’den Avcılar yönüne doğru bir şerit trafiğe kapatıldı. İstanbul'un en yoğun güzergahlarından biri olan bu bölgede yapılan yol çalışmaları, trafik akışını ciddi şekilde aksattı ve sürücülerin büyük bir bölümünü alternatif yollar aramaya mecbur bıraktı.

Öte yandan, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından yürütülen yüksek gerilim yer altı kablosu çalışmaları da trafik üzerindeki baskıyı artırdı. E-5 Karayolu’nda Avcılar’dan Küçükçekmece yönüne doğru yan yolda bir şeridin kapatılması, trafiği çift yönlü olarak olumsuz etkiledi. Bu durum, özellikle sabah ve akşam saatlerinde işe gitmek veya evlerine dönmek isteyen vatandaşların ciddi zaman kaybı yaşamalarına neden oldu.

Her iki yönde kapatılan şeritler, sürücüleri ve toplu taşıma kullanıcılarını olumsuz etkiledi. Hem Küçükçekmece-Avcılar hem de Avcılar-Küçükçekmece yönlerinde, kilometrelerce uzunluğunda araç kuyrukları oluştu. Havadan çekilen görüntüler, E-5 Karayolu'ndaki trafik yoğunluğunun ve kaosun boyutlarını gözler önüne serdi.