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Yaz tatili kısalıyor iddiası! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yaz tatili kısalıyor iddiası! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatili süresinin 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren 20 gün kadar kısaltılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Bugün bazı haber siteleri yaz tatili süresinin kısalacağı yönünde haberler yayınladı. 'Öğrencilere kötü haber' olarak duyurulan içerikte, yaz tatili süresinin 20 gün azalacağı iddia edildi.

Çok sayıda haber sitesinin bunu yayınlamasının ve sosyal medyada gündem olmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, konuyla alakalı bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında haberlerin dolaştığı belirtilerek, böyle bir kararın veya açıklamalarının olmadığı, haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında; yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağı şeklinde haberler dolaşıyor. Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor."

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