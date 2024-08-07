Yurt dışından telefon almak artık hayal: IMEI kayıt ücreti yüzde 45 zamla 46 bin lira olacak

Yurt dışından getirilen akıllı telefonların IMEI kayıt ücretine büyük bir zam gelmesi bekleniyor. Yeniden Değerleme Oranı'yla birlikte, 2025 yılında IMEI kayıt ücreti 45 bin 953 TL olacak. Vergi uzmanı Ozan Bingöl'e göre; Yeniden Değerleme Oranı dolaylı olarak 2025 yılı vergi ve harç zamlarını da etkileyecek.

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Yurt dışından telefon getirmek isteyenler için süreç giderek daha da zorlaşacak gibi görünüyor. Türkiye’de, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlar için ödenen IMEI kayıt ücreti 2024 yılı itibariyle 31 bin 692 TL seviyesinde bulunuyor. Ancak, bu ücretin 2025 yılında önemli bir artış gösterebileceği öngörülüyor. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, 2025 yılı için IMEI kayıt ücretinin 45 bin 953 TL olabileceğini belirtiyor.

Türkiye’de vergi, ceza, harç, tarife ve benzeri kalemlerdeki maktu tutarlar, Yeniden Değerleme Oranı (YDO) esas alınarak belirleniyor. YDO, değerleme yapılacak yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Yurtiçi Üretici Fiyatları Genel Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranına dayanıyor. Bu yıl ekim ayında belirlenen YDO, dolaylı olarak 2025 yılı vergi ve harç zamlarını da etkileyecek.

Sözcü TV'ye açıklamalarda bulunan vergi uzmanı Ozan Bingöl, yaptığı projeksiyonlarla YDO'nun yaklaşık yüzde 45 civarında olacağını tahmin ediyor. Bu oran dikkate alındığında, 1 Ocak 2025 itibarıyla yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücreti 31 bin 692 TL’den 45 bin 953 TL’ye yükselebilir. Ekim ayında enflasyon oranının sıfır bile olması durumunda bile, YDO’nun yüzde 42,76 olarak hesaplanması durumunda IMEI kayıt ücreti 45 bin 243 TL olacak. Cumhurbaşkanı'nın IMEI kayıt ücretinde yapılacak zamlarda yetkisi olduğunu da not etmek gerekiyor.

IMEI kayıt ücretinde son yıllarda yaşanan artış dikkat çekici boyutlarda. 2015 yılında sadece 131 TL olan IMEI kayıt ücreti, 2016 yılında 138 TL’ye, 2017 yılında ise 149 TL’ye yükseltilmişti. 2018 yılında 500 TL olarak belirlenen ücret, 2019 yılında bin 500 TL’ye, 2020 yılında bin 838 TL’ye, 2021 yılında ise 2006 TL’ye çıkarıldı. 2022 yılında 2 bin 732 TL olan ücret, 2023’te iki kez değişerek önce 6 bin 91 TL’ye, ardından 20 bin TL’ye yükseldi. 2024 yılı için güncel rakam ise 31 bin 692 TL olarak belirlendi. Böylelikle, 2015 yılında 131 TL olan IMEI ücreti, 2024 yılı itibarıyla yüzde 24 bin oranında artış göstermiş oldu. Eğer 2025 yılı için 45 bin 953 TL’lik rakam gerçekleşirse, son 10 yıldaki artış oranı yüzde 34 bin 978 olarak kayıtlara geçecek.