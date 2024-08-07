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İzmir'de teknede buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu

İzmir'de teknede buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir teknede buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu.

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Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Bostanlı'daki balıkçı barınağında bir tekneden kötü koku geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan incelemede, teknedeki buzdolabının içine gizlenmiş kadın cesedi bulundu.

Cesedin Hilmiye Tuğba Ezgin'e (24) ait olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tekne sahibi Ş.A. (37), Ş.A'nın eşi ile teknede çalışan bir kişi gözaltına alındı.

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