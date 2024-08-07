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Kars'ta sahipsiz köpek 13 yaşındaki çocuğa saldırdı

Kars'ta sahipsiz köpek 13 yaşındaki çocuğa saldırdı

Kars'ta, sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

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Halitpaşa Mahallesi'nde ikamet eden dedesinin evinden ağabeyiyle çıkan Şiyar Munzur Türlü'ye, bir süre yürüdükten sonra Çöl Sokak'a geldiğinde sahipsiz köpek saldırdı.

Saldırı sonucu yere düşen ve iki el bileği ile burnundan yaralanan Türlü'nün sesini duyan çevredekiler, köpeği bölgeden uzaklaştırdı.

Mahalleli ve ailesi tarafından Harakani Devlet Hastanesi'ne götürülen Türlü, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Türlü, AA muhabirine, dedesinin evinden ayrıldıktan sonra sokakta bir köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

"Yaşlı amca olmasaydı daha kötü şeyler olabilirdi"

Köpeğin havlayarak kendilerine doğru koşmaya başladığını anlatan Türlü, "Biz de korkuyla koşmaya başladık, ben yere düştüm. Benim çığlıkları duyan yaşlı bir amca gelerek köpeği benim üzerimden aldı ve kurtardı. Köpek beni ısırmadı sadece tırmalama izleri var, yaşlı amca olmasaydı daha kötü şeyler olabilirdi." diye konuştu.

Daha önce de başka bir köpeğin saldırısına uğradığını dile getiren Türlü, "Mahallede çok köpek oluyor. Okula giderken de büyük vahşi köpekler oluyor ve bizi ısırmaları olası bir durum. Daha önce de böyle bir durum yaşadım, çantamı köpeğe atmasaydım orada da o köpek beni parçalayabilirdi." dedi.

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