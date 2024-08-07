Milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, çeyrek finale yükseldi

Milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükseldi.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, tekvando kadınlar 49 kg'da çeyrek finale yükseldi.

Milli sporcu, kadınlar 49 kilo son 16 turunda İtalyan Ilennia Elisabetta Motanti ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 5-1 ve 3-1'lik setler sonucunda 2-0 mağlup eden Merve Dinçel Kavurat, adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli sporcu, çeyrek finalde Çinli Quing Guo ile karşılaşacak.

Merve Kavurat kimdir?

Merve Kavurat, 22 Ekim 1999 doğumludur. Spor kariyerinde Merve Dinçel olarak da bilinen Kavurat, Türk tekvandocudur. 49 kiloda mücadele eden Kavurat, ulusal ve uluslararası yarışmalarda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve milli takım adına yarışmaktadır.

Merve Kavurat, spor kariyerinde birçok başarıya imza atmıştır. 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda ve 2022 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır. Ayrıca Akdeniz Oyunları ve Avrupa Oyunları gibi önemli organizasyonlarda da dereceler elde etmiştir. Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen Dünya Kadınlar Açık Şampiyonası'nda ve 2023 Bakü Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği başarılarla adını duyurmuştur.