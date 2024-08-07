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Türk futbol ailesi, Riva'da bir araya geldi! Ali Koç: "Federasyonumuzun bu niyeti hepimize umut ışığı oldu"

Türk futbol ailesi, Riva'da bir araya geldi! Ali Koç: "Federasyonumuzun bu niyeti hepimize umut ışığı oldu"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve kurul başkanları, Kulüpler Birliği Vakfı üyeleriyle bir araya geldi. Ali Koç, "Futbolda adalet istiyoruz. En umut verici durum; TFF Başkanımız, yönetimi ve kurullarının futbolda adalet tesis edilmesi gerektiğini ifade etmeleri. Sayın Başkan, 'Adaleti tesis etmek hiç de zor değil, yeter ki istensin' dedi. Federasyonumuzun bu niyeti hepimize umut ışığı oldu" dedi.

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TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon öncesi futbol ailesi olarak bir araya geldiklerini belirten Başkan Koç, "Uzun zamandır böyle bir futbol ailesi tablosu görmemiştik. Herkes kendisini tanıttı. Kulüp başkanları beklentilerini aktardı. Hepimiz, aynı şeyi istediğimizin noktasına vardık. Futbolda adalet istiyoruz. En umut verici durum; TFF Başkanımız, yönetimi ve kurullarının futbolda adalet tesis edilmesi gerektiğini ifade etmeleri. Sayın Başkan, 'Adaleti tesis etmek hiç de zor değil, yeter ki istensin' dedi. Federasyonumuzun bu niyeti hepimize umut ışığı oldu. Güçlünün haklı değil, haklının güçlü olduğu bir futbol sistemi oluşturacaklarını söyledi. Bu bağlamda Allah yollarını açık etsin." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun son 2 sezonda yaşanan sıkıntılar nedeniyle yorulduğunun altını çizen Ali Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sezon hiç yaşanmayacak olayları bir sezona sığdırdık. Kırgınlık ve kızgınlık oldu. Değişimden yana irade belirlenmesi sadece futbol paydaşlarına değil sokağa da bir umut oldu. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok, yeter ki irade, cesaret ve liyakat olsun. Bunlarla beraber doğru bir yol haritası olsun. TFF'de tecrübeli bir kadro var. Kurullarda da alanlarında belli seviyeye gelmiş insanların başa geldiğini gördük. Federasyon, kulüpler, kurullar ve hakemler üzerinde sosyal medyadan müthiş algı operasyonları yapılıyor. Baskı yaratan çalışmalar oluyor. Bu baskıdan etkilenmemek çok önemli. Cesaret önemli. Federasyonumuz çok kısa sürede bunun işaretlerini bize verdi. Doğru bildiklerinden, herhangi bir baskıdan etkilenmeden gitmek çok önemli. Bunu yapabilecek iradede ve güçte olduklarını çok kısa sürede kulüplere gösterdiler. Kurul başkanlarının anlattıklarının altına imza atarız. Güven müessesesini tesis ettiğimiz zaman işlerin daha da kolay gideceğine inanıyorum"

"Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız"

Ali Koç, Türk futbolunu el birliğiyle bulunduğu noktadan daha ileriye taşıyacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Futbolun el birliğiyle olduğu noktadan ayağa kalkması gerektiğini konuştuk. Futbol birleştirici olmalı. Sokaktaki halka umut vermeli. Süper Kupa'da gördük, kaybeden kazananı alkışladı. Adaleti sahaya yansıttığınızda bir sürü şeyin zincirleme geleceğine inanıyoruz. Niye futbolda milli takımımız ve kulüplerimiz, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarattığı etkiyi ülkede yaratmasın? Paris 2024'te yarı finale kaldık. Onları kutluyoruz. Futbolun da böyle olması gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah el birliğiyle futbolumuzu bugün olduğu noktadan daha ileriye götüreceğiz. Futboldaki yapısal sorunlar, 20 küsur yılın sorunları. Zaman içinde ve sabırla adaleti tesis etmek için çalışmaları sürdürmeliyiz. İlk 3 ay çok önemli. Disiplin sevkleri, temsilci raporları, Tahkim kurulunun son kararı vermesinin belli bir standart çerçevesinde olması lazım. Bir takıma 6 maç ceza veriyorsun, tahkimde 2 maça iniyor. Bu, tutarsız bir durum. Ya 6 maç ya da 2'ye inmesi yanlış. Umutluyum. İnşallah Türk futbolu halka mutluluk veren bir noktaya tez zamanda gelir."

Koç, konuşmasının sonunda yemek organizasyonu dolayısıyla kulüpler adına TFF'ye teşekkür etti.

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