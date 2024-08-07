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İstanbul'da barajlardaki su seviyesi düşüyor

İstanbul'da barajlardaki su seviyesi düşüyor

İstanbul'da su kaynakları alarm veriyor. İSKİ'nin son verilerine göre, barajlardaki su seviyesi geçen yıllara göre oldukça düşük. Özellikle Alibey Barajı'nda yaşanan su çekilmesi ve toprakların kuruması, kuraklığın etkilerini gözler önüne seriyor. Barajlardaki doluluk oranı ortalama yüzde 55,65 seviyelerinde.

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İstanbul'un su kaynakları tehlikede. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentte su ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesi endişe verici bir şekilde düştü. Özellikle yaz aylarının etkisiyle ve kuraklığın da etkisiyle Alibey Barajı'nda su seviyesi su seviyesi yüzde 20'lere kadar düştü. 6 Mayıs'ta yüzde 83,43 olan baraj doluluk oranı, bugün itibarıyla ortalama yüzde 55,65'e geriledi.

Istrancalar'da su miktarı yüzde 32,5, Terkos'ta yüzde 69,62, Sazlıdere'de yüzde 52,5, Alibey'de yüzde 23,31, Büyükçekmece'de yüzde 53,03, Ömerli'de yüzde 59,61, Darlık'ta yüzde 58,59, Elmalı'da yüzde 61,79, Pabuçdere'de yüzde 36,55, Kazandere'de ise yüzde 24,99 olarak kaydedildi.

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl 326,73 milyon metreküp su alındı. İçme suyu arıtma tesislerinden 2024'te kente verilen su miktarı ise 689,2 milyon metreküp olarak hesaplandı. Bu yılın ilk 6 ayında barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 359,74 kilogram ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 483,46 milyon metreküp olarak kaydedildi. İstanbul'da günlük su tüketimi, dün 3 milyon 427 bin metreküp olarak belirlendi.

Yaz sıcakları ve kuraklık nedeniyle yüzde 20 seviyelerine kadar inen Alibey Barajı'nda suların çekildiği, bazı yerlerde de toprakların kuruduğu gözlendi.

İSKİ istatistiklerine göre, 7 Ağustos tarihli baraj doluluk oranları ortalama olmak üzere 2014'te yüzde 18,25, 2015'te yüzde 76,06, 2016'da yüzde 59,79, 2017'de yüzde 68,91, 2018'de yüzde 70,98, 2019'da yüzde 65,9, 2020'de yüzde 55,02, 2021'de yüzde 65,13, 2022'de yüzde 64,28, 2023'te yüzde 35,36, bugün ise yüzde 55,65 olarak kayıtlara geçti.

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