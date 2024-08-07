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Hepsiburada'dan sokak hayvanlarına çip ve karne desteği

Hepsiburada'dan sokak hayvanlarına çip ve karne desteği

Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Cem Tanır, "Takip, bakım, tedavi ve sahiplendirme için ilk adımın çip ve karne olduğunu düşünüyor, Kurtaran Ev'e destek vermekten memnuniyet duyuyoruz" dedi

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, yardıma muhtaç hayvanları koruma altına alarak sahiplendirilene kadar yaşam alanı sağlayan Kurtaran Ev'le yeni bir işbirliğine imza atan Hepsiburada, sokak hayvanlarının çip ve karne sponsorluğunu üstlendi. Şirket müşterileri, Kurtaran Ev'in dijital destek kartlarından satın alarak dayanışmaya katkıda bulunabiliyor.

Hepsiburada, sivil toplum kuruluşlarına platform üzerinden dijital destek kartı satışı yaparak daha fazla kişiye ulaşma, desteklerini artırma imkanı da sunuyor.

Hayvanseverler, Hepsiburada üzerinden Kurtaran Ev’in yaşam alanı oluşturma, kısırlaştırma, çip, mama ve tedavi için oluşturduğu dijital destek kartlarını satın alarak dayanışmayı büyütebiliyor.

Kurtaran Ev mağazasında farklı ihtiyaçlara yönelik, farklı meblağlarda satışa sunulmuş 21 dijital destek kartı yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Cem Tanır, sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve tedavisine uzun süredir destek verdiklerini belirterek, sokak hayvanları için çok sayıda sivil toplum kuruluşuyla işbirliği yaptıklarını aktardı.

Barınak iyileştirilmesinden beslemeye, kurtarmadan tedaviye çeşitli destekler verdiklerini kaydeden, Tanır, 'Kurtaran Ev'le işbirliğimize bir yenisini ekleyerek dernek tarafından korumaya alınan sokak hayvanlarının çip ve karne destekçisi olduk. Takip, bakım, tedavi ve sahiplendirme için ilk adımın çip ve karne olduğunu düşünüyor, Kurtaran Ev'e destek vermekten memnuniyet duyuyoruz.' ifadelerini kullandı.

Kurtaran Ev Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Onur Boltürk de Hepsiburada'nın derneğin düzenli destekçileri arasında yer almasından memnuniyet duyduklarını belirterek, zorlu bir iş yaptıklarına ve hem fiziksel efor hem gönüllülük hem de maddi her türlü desteğe ihtiyaçları olduğuna dikkati çekti.

Boltürk, Hepsiburada çalışanlarının ziyaretleri, mama destekleri ve maddi yardımlarıyla her zaman yanlarında olduklarını aktararak, 'Son işbirliğimizi, hayvanların güvenliği ve takibi açısından çok önemli buluyoruz. Önümüzdeki dönemde iş birliğimizi genişletmek için sabırsızlanıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

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