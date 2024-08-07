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Hani İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Kaya hayatını kaybetti

Hani İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Kaya hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Hani İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Kaya (45), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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Kaya, merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarı'ndaki evinde kalp krizi geçirdi. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, evli ve 3 çocuk babası Kaya'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaya'nın cenazesi, sağlık ekiplerince otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Zeki Kaya (solda)

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Adli Tıp Kurumu önüne gelerek Kaya'nın yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaya'nın cenazesinin, yarın Hani ilçesinin kırsal Gürbüz Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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