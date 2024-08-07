Yerlikaya: "Bu yıl sonuna doğru 100 bin hak sahibi kurayla anahtarlarını almış olacak"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede hızla yaraların sarıldığını ifade ederek, "Bugüne kadar 76 bin hak sahibi kuralarını çekti. Muhtemelen bu ay sonunda 24 bin konutun yine hak sahiplerine kuraları yapılacak. Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile bu yıl sonuna doğru 100 bin hak sahibi kurayla anahtarlarını almış olacak" dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD koordinasyonunda Konya'da düzenlenen Sivil Toplumla İstişare Toplantısı'na katılmak üzere şehre geldi.

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Sivil Toplumla İstişare Toplantısı'na katılan Bakan Yerlikaya toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Asrın felaketinden sonra deprem bölgesinde hızla yaraların sarıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Bugüne kadar 76 bin hak sahibi kuralarını çekti. Muhtemelen bu ay sonunda 24 bin konutun yine hak sahiplerine kuraları yapılacak. Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile bu yıl sonuna doğru 100 bin hak sahibi kurayla anahtarlarını almış olacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız cansiparane hak sahiplerin konutlarını yapmakla ilgili gayretleri devam ediyor." diye konuştu.

Toplantıya; Bakan Yerlikaya'nın yanı sıra, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya milletvekilleri, Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, AFAD Başkanı Okay Memiş, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.