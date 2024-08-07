Mesud Pezeşkiyan'dan batılı ülkelere mesaj: İsrail'e desteği sonlandırmalılar

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Batılı ülkelerin İsrail'e desteği kesmesi gerektiğini vurguladı. Pezeşkiyan, İsrail'in bölgedeki eylemlerinin yangın çıkarmaya yönelik olduğunu belirtirken, Macron ise bölgedeki gerilimden endişe duyduğunu ifade etti.

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan ve Macron telefonda bölgesel konuları değerlendirdi.

"Batılı ülkeler İsrail'e desteği derhal sonlandırmalı"

Pezeşkiyan, "Eğer Batılı ülkeler bölgede güvenlik sorununun önüne geçmek istiyorlarsa, İsrail'e desteği derhal sonlandırmalı." dedi.

"Siyonist rejim bölgede yangın çıkarmanın peşinde"

ABD ve Batılı ülkelerin İsrail'i işlediği soykırım suçu nedeniyle kınayacakları yere desteklediklerini dile getiren Pezeşkiyan, "Siyonist rejim, Gazze'nin mazlum ve savunmasız halkına yönelik cinayet ve terör eylemlerinin yanı sıra İran'ın resmi konuğu Heniyye'ye düzenlenen suikastla da bölgede yangın çıkarmanın peşinde." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise bölgede yükselen gerilimden duyduğu endişeyi dile getirdi.