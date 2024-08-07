Ciğerlerimiz yanıyor! 3 ilde orman yangını büyüyor

Balıkesir, Aydın ve Muğla'da çıkan orman yangınları büyümeye devam ederken, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu. Bandırma'daki yangın büyüyor, Germencik'teki yangın yerleşim yerlerine ulaştı, Milas'taki yangın ise söndürülmeye çalışılıyor. İstanbul Avcılar'daki otluk alan yangını kontrol altına alındı.

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Balıkesir, Aydın ve Muğla’dan yangın haberleri geldi. Balıkesir’deki Bandırma’da, Aydın’daki Germencik’te, Muğla’daki yangın ise Milas’ta çıktı. Üç yangında da alevlerle mücadele sürüyor. İstanbul Avcılar'daki otluk alan yangını ise söndürüldü.

Balıkesir'de çamlık yangını

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde çamlıkta yangın çıktı. Yangın, saat 14.30 sıralarında Yeni Mahalle’de başladı. Trafodan çıktığı iddia edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İki gün önce de aynı yerde yangın çıktığı belirtilirken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. Söndürme çalışmalarına helikopterle havadan da destek veriliyor.

Aydın'daki yangın yerleşim yerlerine ulaştı

Aydın’ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Gümüşköy mevkisindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına karadan arazözler ile müdahale edilirken, 7 helikopter ve 8 uçak ile alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Alevlerin Söke ilçesi Argavlı Mahallesi’nde etkili olduğu, bazı yerleşim yerlerini tehdit ettiği öğrenildi. Yerleşim yerleri bölgesinde ekiplerin alevlerle mücadelesinin de sürdüğü belirtildi.

Milas’ta yangın

İkinci yangın haberi ise Muğla’nın Milas ilçesinden geldi. Saat 15.15 sıralarında Milas-Ören arasında kalan Sekköy Mahallesi sınırlarında başlayan orman yangını sonrası bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve hava ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen ve ormanlık alanda başlayan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Avcılar'da otluk alanda yangın

Avcılar'da, otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Ambarlı Mahallesi Etibank Tesisler Caddesi'nde bulunan ve ağaçların da yer aldığı geniş alandaki otluk alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.