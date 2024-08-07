Acun Medya'dan dev hamle! Yayın haklarını satın aldı

Acun Medya, A Milli Takım'ın 2028'e kadar olan tüm maç yayın haklarını Saran Medya'dan satın aldı. A Milli Takım'ın yeni yayıncı kuruluşu 'EXXEN' ve 'TV8' oldu.

Abone ol

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2028'e kadar olan maç yayın hakları el değiştirdi. Acun Medya, A Milli Futbol Takımı'nın 2028'e kadar olan tüm maç yayın haklarını Saran Media Group'tan satın aldı.

TRT, MİLLİ TAKIMI BIRAKIP AVRUPA MAÇLARINI ALDI

Bu yıl yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin yayın haklarını satın alan TRT, uzun yıllardır ekranlarından yayınladığı milli maçlara veda etti.

SARAN MEDYA ALMIŞTI

Sadettin Saran'ın sahibi olduğu Saran Media Group, geçtiğimiz gün Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın maçlarının yayın hakkını 2028'e kadar satın almıştı.

ACUN MEDYA'YA SATILDI

Gazeteci Yağız Sabuncoğlu'nun haberine göre; Acun Medya, A Milli Takım'ın 2028'e kadar olan tüm maç yayın haklarını Saran Medya'dan satın aldı. A Milli Takım'ın yeni yayıncı kuruluşu 'EXXEN' ve 'TV8' oldu.

Ayrıca, Acun Medya'nın EURO 2028'in yayın haklarını da Saran Medya'dan satın aldığı belirtildi.