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Kriz kahini Roubini'den iyimser açıklama: Piyasalar fazla kötümser

Kriz kahini Roubini'den iyimser açıklama: Piyasalar fazla kötümser

Kriz kahini olarak bilinen Nouriel Roubini, ABD ekonomisinde sert bir iniş sinyali olmadığını belirtti. Piyasaların fazla kötümser olduğunu ifade eden Roubini, Fed'den büyük bir faizi indirimi beklemediğini ifade etti.

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Piyasalarda, pazartesi günü görülen tarihi satış baskısının etkileri törpülendi. Analistlerden resesyon endişelerinin abartılmış olabileceğini dair yorumlar gelmeye başladı.

Kriz kahini olarak bilinen ekonomist Nouriel Roubini de ABD ekonomisinde sert bir iniş sinyali olmadığını ve Fed'den büyük bir faizi indirimi beklemediğini söyledi.

Bloomberg'e konuşan Roubini, "Ekonominin yavaşladığına dair bazı önemli kanıtlar var, ancak verilerin yakın zamanda sert bir iniş yapacağımızı gösterdiğini sanmıyorum. Aksine, aslında ekonomide güç kazanan unsurlar var." şeklinde konuştu.

Piyasaların resesyon konusunda geçmişteki bazı beklentilerinin de yanlış çıktığını ifade eden Roubini, "Piyasa Fed konusunda bile yanıldı. Piyasalar ekonomide neler olup bittiği ve Fed'in ne yapacağı konusunda genellikle yanılıyor." dedi.

ABD'de ekonomik verilerin üçüncü çeyrekte hala güçlü bir ekonomik büyümeye işaret etmesi resesyon endişelerinin azalmasında etkili oldu.

Buna göre, Atlanta Fed 3. çeyreğe ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,5'ten, yüzde 2,9'a çıkardı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılırken, yüzde 65 ihtimalle 50 baz puanlık bir indirim yapabileceği tahmin ediliyor.

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