İsrail'den savaş açıklaması! Hizbullah'a skandal tehdit

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah ile artan gerilimin savaşa dönüşebileceğini belirterek Hizbullah'ı tehdit etti. Gallant, "Gazze'nin fotoğrafını çekseler neler olabileceğini anlayacaklar." dedi.

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İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant, İsrail ordusunun düzenlediği tatbikatta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gallant, Hizbullah'a Gazze örneğiyle skandal bir tehditte bulundu.

'BU BİR SAVAŞA DÖNÜŞEBİLİR'

Lübnan sınırında yaşanan gerilime değinen Gallant, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın "Lübnan'ı çok ağır bir bedel ödemeye sürükleyebileceğini" ileri sürdü.

Gallant, Hizbullah ile yaşanan gerilime işaret ederek, "Bu bir savaşa dönüşebilir. Teorik değil, bu gerçek." yorumunda bulundu.

GAZZE'NİN FOTOĞRAFINI ÇEKSELER NELER OLABİLECEĞİNİ ANLAYACAKLAR'

İsrail ordusunun harabeye çevirdiği Gazze Şeridi'ndeki durumu örnek vererek Hizbullah'ı tehdit eden Gallant, "Neler olabileceğini hayal bile edemezler. Gazze'nin fotoğrafını çekseler (neler olabileceğini) anlayacaklar." ifadelerini kullandı.