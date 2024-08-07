PKK elebaşı 'Öcalan' skandalıyla ilgili harekete geçildi

Şanlıurfa Valiliği, Ceylanpınar ilçesinde PKK terör örgütü elebaşının posterinin bir süre mezarlık duvarına asılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Şanlıurfa Valiliği, Ceylanpınar ilçesinde PKK terör örgütü elebaşı Öcalan posteri asılması skandalıyla ilgili açıklamada bulundu.

'SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR'

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ceylanpınar ilçemizde PKK terör örgütü elebaşının posteri ilçe mezarlığı duvarına asılmış ve ardından kısa bir süre sonra söz konusu poster yine aynı kişiler tarafından kaldırılmıştır. Emniyet birimlerimiz tarafından sorumluların tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır."