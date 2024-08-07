Katil Netanyahu, İsraillilerden 'sabırlı olmalarını' istedi

İran ile gerilim devam ettiği İsrail'de soykırımcı Başbakan Binyamin Netanyahu, ülkesinin hem savunma hem de saldırıya hazırlıklı olduğunu ifade ederek vatandaşlardan "sabırlı olmalarını ve soğukkanlı kalmalarını" istedi.

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İsrail Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Binyamin Netanyahu, İsrail ordusuna bağlı zırhlı birliklere ait bir üssü ziyaret ederek askerlerle bir araya geldi.

Netanyahu, ziyaret sırasında yaptığı değerlendirmede, İsrail'in hem savunma hem de saldırıya hazır olduğunu dile getirdi.

SABIR İSTEDİ

Zafere doğru ilerlediklerini ileri süren Netanyahu, "İsrailli vatandaşların teyakkuzda olduğunu biliyorum ve sizden tek bir ricam var. Sabrınızı ve soğukkanlılığınızı koruyun." dedi.

HENİYYE SUİKASTA UĞRADI

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş; Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.