Roblox'a erişim engeli getirildi

Instagram'a erişim engelinin ardından 15 milyonu aşkın oyuncunun kayıtlı olduğu Roblox’a da erişim sağlanamıyor..

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Türkiye, günlerdir sosyal paylaşım platformu Instagram’a getirilen erişim engelinin kaldırılıp kaldırılmayacağını konuşurken Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) internet sayfasında bir erişim engeli kararı daha duyuruldu.

Özellikle çocuklar arasında yaygın olarak kullanılan ve 15 milyondan fazla kullanıcısı olduğu belirtilen Roblox'a erişim engeli geldi.

ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sitesinde yer alan bilgiye göre, Amerikan video oyunu geliştiricisi Roblox Corporation'ın aynı adlı oyunu, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.

Bu konuda BTK’nın sitesinde şu bilgilendirme yapıldı:

roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Çevrimiçi oyun platformu Roblox’un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararı iledir.

Kararın UYAP’ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumu tarafından uygulanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Öte yandan, oyun platformu kimliksizleştirme, cinsiyetsizleştirme ve LGBT propagandası sebebiyle çokça şikayet alıyordu..

ROBLOX NEDİR

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi deneyim platformu ve deneyim oluşturma sistemidir.

Kullanıcıların deneyimlerini programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan deneyimleri oynamasına olanak tanır.

Roblox, 16 yaş altı çocukların çoğunlukta olduğu bir kitleye sahip oyun platformu olarak da biliniyor.