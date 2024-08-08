Milli boksör Esra Yıldız Kahraman'dan 'erkek' rakibine protesto

LGBT rezillikleriyle gündemden düşmeyen 2024 Paris Olimpiyatları'nda kadınlar boks müsabakasında trans boksör kepazeliği yaşanıyor. Milli baksörümüz Esra Yıldız Kahraman, kadınlar sikletinde "erkek" rakibe yenildikten sonra kadın kromozomlarının sembolü 'XX' işareti yaparak protesto etti.

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Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57 kg yarı finalinde Tayvan'dan Yu Ting Lin'e mağlup oldu.

Sporcumuz bu sonuçla Olimpiyat üçüncüsü oldu. Lin'in 2022 ve 2023'te verdiği cinsiyet testleri olumsuz sonuçlanmıştı.

Kahraman, mücadele sonrası Olimpiyat komitesinin skandal kararını, kadın kromozomlarının sembolü 'XX' işareti yaparak protesto etti.

Rakibi son dünya şampiyonasından men edilmişti

Esra Yıldız Kahraman'ın kaybettiği rakibi Lin Yu Ting son dünya şampiyonasından men edilmişti. Ama Olimpiyat Komitesi o testleri dikkate almama kararı almıştı. Uluslararası Boks Birliği (IBA), Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne (IOC) gönderdiği mektubunda "Yapılan testosteron testleri neticesinde Lin Yu-Ting ve Imane Khelif gerekli uygunluk testlerini karşılayamadı ve diğer kadın yarışmacılara göre rekabet avantajına sahip olduklarının kesin olduğunu" yazdı.