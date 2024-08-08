BIST 10.024
DOLAR 33,51
EURO 36,76
ALTIN 2.580,68
HABER /  SPOR

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman'dan 'erkek' rakibine protesto

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman'dan 'erkek' rakibine protesto

LGBT rezillikleriyle gündemden düşmeyen 2024 Paris Olimpiyatları'nda kadınlar boks müsabakasında trans boksör kepazeliği yaşanıyor. Milli baksörümüz Esra Yıldız Kahraman, kadınlar sikletinde "erkek" rakibe yenildikten sonra kadın kromozomlarının sembolü 'XX' işareti yaparak protesto etti.

Abone ol

Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57 kg yarı finalinde Tayvan'dan Yu Ting Lin'e mağlup oldu.

Sporcumuz bu sonuçla Olimpiyat üçüncüsü oldu. Lin'in 2022 ve 2023'te verdiği cinsiyet testleri olumsuz sonuçlanmıştı.

Kahraman, mücadele sonrası Olimpiyat komitesinin skandal kararını, kadın kromozomlarının sembolü 'XX' işareti yaparak protesto etti.

Rakibi son dünya şampiyonasından men edilmişti

Esra Yıldız Kahraman'ın kaybettiği rakibi Lin Yu Ting son dünya şampiyonasından men edilmişti. Ama Olimpiyat Komitesi o testleri dikkate almama kararı almıştı. Uluslararası Boks Birliği (IBA), Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne (IOC) gönderdiği mektubunda "Yapılan testosteron testleri neticesinde Lin Yu-Ting ve Imane Khelif gerekli uygunluk testlerini karşılayamadı ve diğer kadın yarışmacılara göre rekabet avantajına sahip olduklarının kesin olduğunu" yazdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin olası rakibi Slavia Prag Union Saint-Gilloise karşısında avantaj yakaladı
Fenerbahçe'nin olası rakibi Slavia Prag Union Saint-Gilloise karşısında avantaj yakaladı
İsrail, Filistin devletini tanıyan Norveçe' karşı harekete geçti
İsrail, Filistin devletini tanıyan Norveçe' karşı harekete geçti
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan WhatsApp'a 'casusluk' suçlaması
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan WhatsApp'a 'casusluk' suçlaması
Yemen’de sel felaketi: Ölü sayısı 45'i buldu!
Yemen’de sel felaketi: Ölü sayısı 45'i buldu!
Hollywood yıldızı Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı!
Hollywood yıldızı Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı!
Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı
Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı
Muslera'dan Kerem Aktürkoğlu iddialarına sert tepki
Muslera'dan Kerem Aktürkoğlu iddialarına sert tepki
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü
Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu hakkındaki transfer iddialarına ne dedi?
Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu hakkındaki transfer iddialarına ne dedi?
Katil Netanyahu, İsraillilerden 'sabırlı olmalarını' istedi
Katil Netanyahu, İsraillilerden 'sabırlı olmalarını' istedi
Roblox'a erişim engeli getirildi
Roblox'a erişim engeli getirildi
Kriz kahini Roubini'den iyimser açıklama: Piyasalar fazla kötümser
Kriz kahini Roubini'den iyimser açıklama: Piyasalar fazla kötümser