Hollywood yıldızı Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı!

İngiliz aktör Tom Hardy, 2024 Paris Olimpiyatları'da yarışan sporcuları tebrik ettiği Instagram paylaşımlarında, Yusuf Dikeç'i de unutmadı

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı.

YUSUF DİKEÇ GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'in Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında ekipman kullanmaması ve elleri cebinde rahat duruşu dünya çapında gündem olmaya devam ediyor.

HARDY'DEN DİKEÇ PAYLAŞIMI

Son olarak 22 yıllık kariyeri boyunca birbirinden başarılı pek çok yapıma imza atan İngiliz oyuncu Tom Hardy de Yusuf Dikeç'i paylaştı.

Olimpiyat Oyunları'nda yarışan sporcuları sosyal medya hesabından paylaşan Hardy, tebrik paylaşımında Dikeç'e de yer verdi.

"TAM ANLAMIYLA EFSANELER"

Yıldız oyuncu, Yusuf Dikeç'in de gümüş madalyasıyla çekilen karesini paylaştı ve şu notu düştü:

"Bu yıl yarışan sporcuları tebrik ediyorum. Şimdiye kadar izlediğimiz inanılmaz anlar oldu. Tam anlamıyla efsaneler."

"Venom serisi", "Peaky Blinders" ve "Kara Şövalye Yükseliyor" gibi yapımlarla tanınan Tom Hardy'nin bu hamlesi sosyal medyada gündem oldu.