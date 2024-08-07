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Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı

Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazandı.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 57 kilo yarı final mücadelesi yapıldı.

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Tayvanlı Lin Yu Ting'e 5-0 yenilerek finale çıkma şansını kaybetti ve bronz madalya elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak müsabakayı salonda izledi.

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