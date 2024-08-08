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Fenerbahçe'nin olası rakibi Slavia Prag Union Saint-Gilloise karşısında avantaj yakaladı

Fenerbahçe'nin olası rakibi Slavia Prag Union Saint-Gilloise karşısında avantaj yakaladı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 3. eleme turu ilk ayağı, oynanan 3 karşılaşmayla tamamlandı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi.

Fenerbahçe'nin, Fransa temsilcisi Lille'i geçmesi halinde play-off turundaki olası rakibinin belirleneceği eşleşmede Slavia Prag, Union Saint-Gilloise'ı 3-1 yendi.

Müsabakaların rövanşları, 13 Ağustos Salı günü oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Slavia Prag (Çekya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-1

Slovan Bratislava (Slovakya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0

Jagiellonia (Polonya) - Bodo/Glimt (Norveç): 0-1

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