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Yemen’de sel felaketi: Ölü sayısı 45'i buldu!

Yemen’de sel felaketi: Ölü sayısı 45'i buldu!

Yemen'in Taiz ve Hudeyde kentlerinde meydana gelen sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla aile yerinden oldu ve çok sayıda ev yıkıldı. Hudeyde'de 30, Taiz'de ise 15 kişi yaşamını yitirdi.

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Yemen'in batısındaki Taiz ve Hudeyde kentlerindemeydana gelen sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetti.

Husilere bağlı El-Mesire kanalında yer alan habere göre, yoğun yağışlar sonucu Hudeyde'de meydana gelen sel felaketinde 30 Yemenli yaşamını yitirdi.

Yaşanan sel felaketinde 30 Yemenli hayatını kaybederken, 5 kişi de kayboldu.

Felaket nedeniyle 500'den fazla aile de yerinden olurken, çok sayıda ev yıkıldı, 7 araç da su altında kaldı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Hudeyde'nin bazı bölgelerinde görülen yağmurun son 40 yılda görülmemiş bir yağış olduğunu söyledi.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamada ise "Taiz kentinde birkaç gün önce meydana gelen sel felaketinde 15 kişinin yaşamını yitirdiğinin" tespit edildiği belirtildi.

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