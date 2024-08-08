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78 ilde MERCEK-22 operasyonu: Bin 847 şüpheli hakkında işlem yapıldı, yüzlerce silah ele geçirildi

78 ilde MERCEK-22 operasyonu: Bin 847 şüpheli hakkında işlem yapıldı, yüzlerce silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 78 ilde gerçekleştirilen "Mercek-22" operasyonlarında 1790 silahın ele geçirildiğini, 1847 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından İstanbul, İzmir ve Adana'nın da arasında olduğu 78 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Yapılan aramalarda 1790 silah ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, 1847 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

Operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek." ifadelerini kullandı.

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