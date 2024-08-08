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Trump'ın endişe yaratan Bitcoin planı

Trump'ın endişe yaratan Bitcoin planı

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın Bitcoin planı hukuki bakımdan tartışma konusu yarattı. ABD'de el konan varlıklar genellikle mağdurların tazmin edilmesi ve mevzuatın uygulanması için kullanılıyor.

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Donald Trump'ın ABD hükümeti tarafından tutulan kripto paralarla ulusal bir Bitcoin portföyü oluşturma yönündeki kampanya vaadi, suç mağdurlarını tazmin etmek için kullanılacak olan el konulmuş dijital varlıkları başka yöne çevireceğini söyleyen eski savcıları alarma geçirdi.

Trump, 27 Temmuz'da Bitcoin 2024 konferansında yaptığı açıklamada, başkan seçilmesi halinde ABD'nin, hükümetin elinde bulunan ya da edineceği tüm Bitcoin'i elinde tutacağını ve “bu muazzam serveti tüm Amerikalıların faydalanacağı kalıcı bir ulusal varlığa dönüştüreceğini” söyledi.
Uzmanlar, “Bitcoin'inizi asla satmayın” felsefesiyle Trump'ın ABD el koyma yasasının temel bir ilkesini çiğnediğini söylüyor: Hükümet el koyduğu varlıkları suç mağdurlarına geri ödemek ve kolluk kuvvetlerini desteklemek için satar.

Eski bir federal savcı ve Incite Consulting'de müdür olan Amanda Wick, “Bu portföyün çoğu muhtemelen hack, fidye yazılımı ve dolandırıcılık mağdurlarına aittir. Bu paranın mağdurlara geri dönmesi gerekiyor. Eğer bunu bilselerdi, kripto topluluğunun Bitcoin stoklamak için kurbanları kazıklamanız gerektiğini söyleyeceğine inanmıyorum" yorumunu yaptı.

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