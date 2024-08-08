BIST 10.083
DOLAR 33,52
EURO 36,77
ALTIN 2.584,45
HABER /  GÜNCEL

Hamaney'den dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'da 'savaş' gerilimi

Hamaney'den dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'da 'savaş' gerilimi

İran ve İsrail arasında 'savaş' gerilimi sürüyor. Son olarak İran'dan saldırı için başka bir seçeneklerinin olmadığı yönünde açıklama geldi. Bölgede tansiyon gelen her açıklamayla daha da yükselirken İran dini lideri Hamaney'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Abone ol

İsrail'in Orta Doğu'da düzenlediği suikastler sonrasında bölgede tansiyon yükseldi. İran'dan peş peş intikam yeminleri gelmişti. İsrail bölgedeki saldırılarına devam ederken İran'ın nasıl bir karşılık vereceği merak ediliyor.

Tahran'dan gelen açıklamalarda saldırının şiddetli olacağı ifade edilirken yeri ve zamanı belirtilmiyor. İran'dan gelen açıklamalar sonrasında ABD de bölgedeki varlığını artırıyor.

Son olarak İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri bir açıklama yaptı. Bakiri açıklamasında Birleşmiş Milletlerin siyonist rejim karşısındaki etkisizliği nedeniyle İsrail rejiminin saldırılarına karşılık vermekten başka seçeneğimiz yok” ifadelerini kullandı.

Dikkat çeken paylaşım

Bölgedeki tansiyon yükselirken İran dini lideri Hamaney'in paylaşımı ise dikkat çekti.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"İsrail; Cinayette Olimpiyat rekoru sahibi...

Siyonist rejim, terör, zulüm ve tuhaf suçlarla dünya insan suçları tarihine yeni bir standart bıraktı.

Bugün beşikteki çocukların, çocukların, kadınların ve hastanelerdeki hastaların üzerine Siyonist ağır bombalar atılıyor."

ÖNCEKİ HABERLER
Rus satranççının korkunç planı! Rakibini zehirlemeye çalıştı
Rus satranççının korkunç planı! Rakibini zehirlemeye çalıştı
Bir sigara grubuna daha zam! En pahalı sigara ise 77 TL'ye yükseldi
Bir sigara grubuna daha zam! En pahalı sigara ise 77 TL'ye yükseldi
78 ilde MERCEK-22 operasyonu: Bin 847 şüpheli hakkında işlem yapıldı, yüzlerce silah ele geçirildi
78 ilde MERCEK-22 operasyonu: Bin 847 şüpheli hakkında işlem yapıldı, yüzlerce silah ele geçirildi
Trump'ın endişe yaratan Bitcoin planı
Trump'ın endişe yaratan Bitcoin planı
Milli boksör Esra Yıldız Kahraman'dan 'erkek' rakibine protesto
Milli boksör Esra Yıldız Kahraman'dan 'erkek' rakibine protesto
Fenerbahçe'nin olası rakibi Slavia Prag Union Saint-Gilloise karşısında avantaj yakaladı
Fenerbahçe'nin olası rakibi Slavia Prag Union Saint-Gilloise karşısında avantaj yakaladı
İsrail, Filistin devletini tanıyan Norveçe' karşı harekete geçti
İsrail, Filistin devletini tanıyan Norveçe' karşı harekete geçti
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan WhatsApp'a 'casusluk' suçlaması
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan WhatsApp'a 'casusluk' suçlaması
Yemen’de sel felaketi: Ölü sayısı 45'i buldu!
Yemen’de sel felaketi: Ölü sayısı 45'i buldu!
Hollywood yıldızı Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı!
Hollywood yıldızı Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı!
Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı
Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı
Muslera'dan Kerem Aktürkoğlu iddialarına sert tepki
Muslera'dan Kerem Aktürkoğlu iddialarına sert tepki