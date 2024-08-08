Adalet Bakanı Tunç'tan Roblox'un kapatılmasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, oyun platformu Roblox'un Türkiye'de erişime kapatılmasıyla ilgili, "Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür." ifadesini kullandı.

Abone ol

Tunç, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirildiğini hatırlattı.

"Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür" ifadesini kullanan Tunç, geleceğin teminatı çocukların üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesinin herkesin görevi olduğuna dikkati çekti.

Bakan Tunç, Türkiye'nin, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir."

Roblox'un mide bulandıran yüzü

Yasak kararının ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Roblox'un mide bulandıran yüzü gözler önüne serildi. Paylaşımlarda, oyun adı altında çocukların gizli sanal odalarda cinsel ilişki partilerine davet edildiği, eşcinselliğin özendirilerek LGBT propagandası yapıldığı görüldü.

Belgesel bile hazırlandı

New York merkezli Bloomberg, bir süre önce Robox tehlikesine dikkat çeken bir belgesel hazırlamıştı. Dünyayı şoke eden "Roblox'un Pedofili Sorunu" isimli belgesel uzun süre gündemde kaldı.

Roblox nedir?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi deneyim platformu ve deneyim oluşturma sistemidir. Kullanıcıların deneyimlerini programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan deneyimleri oynamasına olanak tanır. Roblox, 16 yaş altı çocukların çoğunlukta olduğu bir kitleye sahip oyun platformu olarak da biliniyor.