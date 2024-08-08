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Mega Metal yeni makine yatırımlarıyla hedefi büyüttü

Mega Metal yeni makine yatırımlarıyla hedefi büyüttü

Mega Metal, yeni makine yatırımlarıyla yıllık üretim kapasitesini yüzde 50 artırarak 72 bin tona çıkaracak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, oksijensiz elektrolitik bakır tel üretimi gerçekleştiren Mega Metal, gümüşlü ve kalay kaplı tel üretiminde rekabet avantajını artırmak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. Şirket, Kayseri'de 75 bin metrekare alan üzerinde kurulu tesisinde yeni makine yatırımlarıyla üretim kapasitesini yıllık 72 bin tona çıkarmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, süper ince tel üretiminde gümüş ve nikel kaplamalı ürünlerle dünya pazarında ayrışmayı ve bu yönde büyümeyi hedeflediklerini belirtti.

Turgut, özellikle ABD pazarında büyük bir potansiyele sahip nikel ve gümüş kaplamalı tel üretiminde büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımlarına hız verdiklerini vurguladı.

Gümüş kaplamalı tellerin özellikli alanlarda kullanılan son derece niş ürünler olduğunu kaydeden Turgut, sahip oldukları teknolojiyle bu ürünü tüm sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte üretebilecek tecrübeye sahip olduklarına dikkati çekti.


Turgut, "Örneğin, gümüş teller, son yıllarda büyük bir teknolojik dönüşüm geçiren sağlık sektörünün çok temel bir ihtiyacı ve Türkiye'de bu ürün gamında bizim dışımızda bir üretici yok. Ayrıca nikel kaplamalı tel konusunda da hazırlıklarımız devam ediyor; Amerika pazarı ciddi potansiyel gördüğümüz bir sonraki hedefimiz. Amerika'da üretime geçecek yatırımlar üzerine planlamalarımız son aşamaya geldiğinde detaylarını açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Şirketleri tarafından üretilen tellerin yenilenebilir enerji santrallerinden otomotiv endüstrisine, uzay araçlarından yüksek teknoloji gerektiren beyaz eşyalara, tıbbi cihazlara ve robotlara kadar geniş bir alanda kullanıldığının bilgisini paylaşan Turgut, şunları kaydetti:

"Bugün otomotiv, beyaz eşya, sağlık, telekomünikasyon gibi sektörlerde birçok yerel ve küresel markanın dolaylı tedarikçisi konumunda olan şirketler tarafından ürünlerimiz NASA, Tesla, Paris Metrosu gibi prestijli projelerde tercih ediliyor. Saç telinin standart çapı 0,10 mm iken biz 0,05 mm kalınlığında bakır tel üretebiliyoruz. Bu alanda Avrupa ve Türkiye'deki bütün üreticilerin toplam kapasitesi, tek başına bizim kapasitemize ulaşamıyor. Ürettiğimiz bu telleri yüksek teknolojinin kullanıldığı her alanda, her üründe görmeniz mümkün. Bu ürünler sektörümüzde karlılığa en yüksek katkıyı sağlayan ürün gamı içinde yer alıyor."

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