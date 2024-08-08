MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon! "Eziz Gabbar" kod adlı terörist etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) üs bölgesine saldırı hazırlığında olan PKK/KCK'lı terörist "Eziz Gabbar" kod adlı Serdar Sönmez'i, Irak'ın Hakurk bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.Abone ol
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) üs bölgesine saldırı hazırlığında olan PKK/KCK'lı terörist "Eziz Gabbar" kod adlı Serdar Sönmez'i, Irak'ın Hakurk bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
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