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MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon! "Eziz Gabbar" kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon! "Eziz Gabbar" kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) üs bölgesine saldırı hazırlığında olan PKK/KCK'lı terörist "Eziz Gabbar" kod adlı Serdar Sönmez'i, Irak'ın Hakurk bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) üs bölgesine saldırı hazırlığında olan PKK/KCK'lı terörist "Eziz Gabbar" kod adlı Serdar Sönmez'i, Irak'ın Hakurk bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Ayrıntılar gelecek...

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