Prim gününe göre emekli maaşı yolda! Milyonları ilgilendiren sistem sil baştan
Türkiye’de emeklilik sistemi yeniden değişecek. Bugünkü sistemde 4 çalışana bir emeklinin düşmesi gerekirken 1.8 çalışına bir emekli düşüyor. Bu dengenin bozulması emekli aylıklarının daha az ödenmesine neden oluyor. 3 bin 600 prim günü olanla 9 bin prim günü olan Bağ-Kurlu neredeyse aynı maaşı alıyor. Yeni emeklilik sisteminde böyle sorunların çözülmesi bekleniyor.
Emekli maaş hesabı bazı adaletsizliklerin ortadan kaldırılması için sil baştan değişecek. Enflasyon rakamlarının yıldan yıla değişiminden kaynaklı emekli maaş hesaplamalarında yüzde 35’e kadar fark ortaya çıkıyor. 1999 öncesi farklı, 1999-2008 arasında farklı sistem uygulanıyor.
2008’den sonra ise katsayı yeniden değişiyor. Böylelikle SSK VE Bağ-Kur emeklileri için 3 farklı hesaplama ortaya çıkıyor. Bu durumların ortadan kalkması için sistem yeniden ele alınacak. İşte milyonları ilgilendiren detaylar
EMEKLİ MAAŞ HESABI 6 MADDEYE GÖRE BELİRLENİYOR
Türkiye’de emekli maaş hesabı karma bir sisteme göre yapılıyor. Bu da emekli maaş hesabı farklı rakamların ortaya çıkmasına neden oluyor.
Maaş hesabında kullanılan parametreler şunlar:
*Sigortalının çalışırken ödediği primler (SPEK: Sosyal Güvenlik Prime Esas kazanç)
*Üç dönem için aylık bağlama oranları
*Önceki yılın güncelleme katsayısı
*Önceki yılın enflasyon oranı
* Önceki yıl büyümenin yüzde 30'u
*İçinde bulunulan yılın enflasyon artışları