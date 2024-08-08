Cübbeli Ahmet ile Feyzullah Konyevi arasında Yahya Sinvar tartışması

Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun Konya şubesi şeyhi Seyda Feyzullah Konyevi, Yahya Sinvar'ın İran'ın tercihiyle Hamas liderliğine seçildiğini iddia eden Cübbeli Ahmet'i fitne çıkarmakla suçladı.

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Yahya Sinvar'ın Hamas'ın liderliğine seçilmesi Türkiye'de bazı çevrelerde tartışma konusu oldu.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Yahya Sinvar'ın İran'ın isteği üzerine Hamas liderliğine seçildiğini iddia etti.

İran'ın Hamas planları

Ünlü, “Yahya Sinvar’a ‘ehli sünnet değil, şiadır’ demiyorum ancak aldığım duyum İran’ın bunu tercih ettiği, Hamas bundan sonra çok dikkat etsin.” dedi.

Cübbeli'nin açıklamaları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Çok sert bir tepki Seyda Feyzullah Konyevi’den geldi.

"Yahya Sinvar'ın tırnağına kurban olun!"

Gazeteci Nevzat Çiçek, Konyevi'nin açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı:

“Diyelim ki; Yahya Sinvar veya Ebu Ubeyde Selefidir. Diyelim ki; Ehli sünnet değil, Şiidir. Diyelim ki; Ehli Tasavvuf değil. Ne yapacaksın? Ümmetin içine fitne tohumlarını ekmeye devam mı edeceksin?

Kimi destekleyeceksin? Yahudi'yi mi destekleyeceksin? Netenyahu'yu mu destekleyeceksin? Bunlar sofi olmadığı için Netenyahu'ya çağrı da yapacak mısın? Çocukları öldürmeye devam etmesi için?

Yahya Sinvar'ın tırnağına kurban olun! Eşedd'in karşısında, şedid'in galibiyeti, Şedid'in karşısında ehaff, Ehaff'ın karşısında, hafif'in galibiyeti istenir. Hiçbir zındık sizin kadar tasavvufa zarar vermemiştir.

Siz Ehli Tasavvuf değilsiniz. Ehli Tarik hiç değilsiniz. Hatta Ehli bile değilsiniz. Sizi Kabe'nin Rabbine şikayet ediyorum. Rabbim Müslümanları sizin şerrinizden muhafaza etsin.” Not: iki isimde Nakşi geleneğinden gelmektedir