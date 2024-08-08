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Enerjisa Üretim'in çalışmaları sonuç verdi Top Employer sertifikası aldı

Enerjisa Üretim'in çalışmaları sonuç verdi Top Employer sertifikası aldı

Enerjisa Üretim çalışma koşulları ile insan ve kültür uygulamalarındaki başarılı çalışmaları nedeniyle "Top Employer" sertifikası aldı.

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Enerjisa Üretim'den yapılan açıklamada, şirketin insan ve kültür odağında oluşturduğu "Bizimle Değişir" söylemiyle çıktığı yolda yeni atılımlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, şirketin çalışan memnuniyeti ve global ölçekte belirlenen standartlar kapsamında Hollanda merkezli Top Employers Institute tarafından verilen "Top Employer" sertifikasını almaya hak kazandığı kaydedildi.

Şirketin bilgi birikimini sürekli geliştirmeye, standartları belirlemeye ve sektörün geleceğine yön vermeye devam ettiği dile getirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Enerjisa Üretim, Top Employer sertifikası değerlendirme sürecinde, yetenek stratejisinden iş gücü planlamasına, işe alıştırmadan öğrenme ve gelişime, performans yönetiminden liderlik gelişimine, kariyer ve halefiyet yönetiminden ücret ve yan haklara ve örgütsel kültürün teşvik edilmesine kadar birçok alanda insan ve kültür uygulamalarını kapsamlı ve titiz bir süreçle değerlendiren bir programdan geçti."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, "Top Employer sertifikasını almak, çalışanlarımızın en büyük değerimiz olduğunun ve sağladığımız mükemmel çalışma koşullarının bir göstergesidir. Bu sertifika, işveren markamızı güçlendirirken, çalışan bağlılığımızı artırmamıza ve yetenek yönetimimizi daha da geliştirmemize katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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