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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte mahsur kalan kişi öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte mahsur kalan kişi öldü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan kişi hayatını kaybetti.

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Bölüm Mahallesi Mustafa Özkaynak Sokak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. Çalışanlardan Ayhan Yılmaz (54) göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibi ile AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkarılan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.

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