Teknedeki buzluktan cesedi çıktı! Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde yeni detaylar

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedinin bulunmasına ilişkin yakalanan 3 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi verildi. Olayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

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Bostanlı balıkçı barınağında bir teknenin buzdolabında bulunan kadının ölümüne ilişkin soruşturma kapsamındaki gözaltına alınan tekne sahibi Ş.A, eşi B.A. ve teknede tamir işleri yapan K.B.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şüpheliler hakkında 3 gün daha ek gözaltı süresi verilmesi kararlaştırıldı.

Narkotik dedektör köpeği tepki vermiş

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Bostanlı balıkçı barınağında 6 Ağustos akşamında "Zeytin" adlı narkotik dedektör köpeği ile yapılan rutin kontrollerde köpeğin tekneye tepki vermesi üzerine arama yapıldı.

Teknenin kamara kısmındaki buzdolabında siyah poşet içinde, üzerine boya ve tiner dökülmüş vaziyette bir ceset tespit edildi.

Boğularak öldürüldüğü belirlendi

İlk incelemede kadının bant, poşet ve çanta askısı gibi cisimlerle boğulduğu belirtildi.

Tekne sahibi ile maktül sevgili çıktı

Teknede cesedi bulunan Hilmiye Tuğba Esgin ile tekne sahibi Ş.A'nın sevgili oldukları anlaşıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı balıkçı barınağında bir teknedeki buzdolabının içine gizlenmiş kadın cesedi bulunmuştu. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e (24) ait olduğu belirlenmişti.

Olayla ilgili tekne sahibi Ş.A. (37), eşi B.A. ve teknede tamir işleri yapan K.B.A. gözaltına alınmıştı.

Not: Haberin görseli arşivdir.