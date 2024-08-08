BIST 10.077
DOLAR 33,50
EURO 36,67
ALTIN 2.600,51
HABER /  GÜNCEL

Milli tekvandocu Hakan Reçber, çeyrek finale yükseldi

Milli tekvandocu Hakan Reçber, çeyrek finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli taekwondocu Hakan Reçber, erkekler 68 kg son 16 turunda Burkina Faso'dan Ibrahim Maiga'yı 11-4 ve 16-15 raund sonuçlarıyla 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Abone ol

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Hakan Reçber, çeyrek finale yükseldi.

Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu, erkekler 68 kilo son 16 turunda Burkina Faso'dan Ibrahim Maiga ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 11-4 ve 16-15'lik setler sonucunda 2-0 mağlup eden Hakan Reçber, adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli sporcu, çeyrek finalde Ürdünlü Zaid Kareem ile karşılaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektup ortaya çıktı
Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektup ortaya çıktı
Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon! 1 kişi tutuklandı
Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon! 1 kişi tutuklandı
SGK duyurdu! İşte emekliye özel giyimden sağlığa indirimler
SGK duyurdu! İşte emekliye özel giyimden sağlığa indirimler
MSB'den Rusya ve Suriye'nin ortak üs kurduğu iddiasına açıklama: Amaç PKK'yı zayıflatmak
MSB'den Rusya ve Suriye'nin ortak üs kurduğu iddiasına açıklama: Amaç PKK'yı zayıflatmak
Enerjisa Üretim'in çalışmaları sonuç verdi Top Employer sertifikası aldı
Enerjisa Üretim'in çalışmaları sonuç verdi Top Employer sertifikası aldı
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması
Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye rekor teklif
Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye rekor teklif
Bakıri: Meşru müdafaa hakkımızı kullanmaktan başka seçeneğimiz yok
Bakıri: Meşru müdafaa hakkımızı kullanmaktan başka seçeneğimiz yok
Merkez Bankası, 2024 sonu enflasyon tahminini değiştirmedi
Merkez Bankası, 2024 sonu enflasyon tahminini değiştirmedi
Mısır'dan endişelendiren İran uyarısı! Saat vererek 'Uzak durun' dedi
Mısır'dan endişelendiren İran uyarısı! Saat vererek 'Uzak durun' dedi
Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Cübbeli Ahmet ile Feyzullah Konyevi arasında Yahya Sinvar tartışması
Cübbeli Ahmet ile Feyzullah Konyevi arasında Yahya Sinvar tartışması