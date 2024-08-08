Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli taekwondocu Hakan Reçber, erkekler 68 kg son 16 turunda Burkina Faso'dan Ibrahim Maiga'yı 11-4 ve 16-15 raund sonuçlarıyla 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.Abone ol
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Hakan Reçber, çeyrek finale yükseldi.
Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu, erkekler 68 kilo son 16 turunda Burkina Faso'dan Ibrahim Maiga ile karşı karşıya geldi.
Rakibini 11-4 ve 16-15'lik setler sonucunda 2-0 mağlup eden Hakan Reçber, adını çeyrek finale yazdırdı.
Milli sporcu, çeyrek finalde Ürdünlü Zaid Kareem ile karşılaşacak.